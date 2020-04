Bizarre Verfolgungsjagd: Corona-Verdächtiger flüchtet vor Ärzten

Das Szenario ähnelt dem des Hollywood-Hits "Catch me if You can". In den Hauptrollen des kurzen Videos, das sich in Russland großer Beliebtheit erfreut, befinden sich allerdings nicht Leonardo di Caprio und Tom Hanks, sondern ein unbekannter Mann und drei Mediziner in Schutzanzügen.

Die besagte Szene spielte sich in der westrussischen Stadt Arsamas ab. In dem kurzen Clip ist ein Spielplatz in einer Siedlung zu sehen, auf dem ein Rettungswagen unterwegs ist. Erst als sich dieses fortbewegt, wird einem bewusst, was sich da gerade abspielt: Ein Mann befindet sich auf der Flucht vor den Personen, die mit dem Rettungswagen unterwegs waren.