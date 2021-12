Bizarr: Nackter polnischer Soldat „floh“ nach Weißrussland

Weißrusslands Diktator Alexander Lukaschenko muss die Ankunft dieses seltsamen jungen Mannes wie ein Propaganda-Geschenk angemutet haben: Da tauchte Ende vergangener Woche im Wald an der Grenze zu Polen plötzlich ein splitternackter 25-Jähriger auf.

Er behauptete, ein polnischer Berufssoldat zu sein, der die Verbrechen der Armee an der Grenze nicht mehr ertragen konnte und deswegen beschlossen hatte, ins benachbarte Belarus zu fliehen.

Kurz danach saß der wieder bekleidete Deserteur bereits in einem TV-Studio in Minsk und erzählte Unglaubliches: Die polnischen Grenzschützer hätten Migranten hingerichtet, selbst NGO-Aktivisten seien erschossen worden. Er könne dies nicht mehr ertragen, schilderte Emil C. Und wolle deshalb in Weißrussland um Asyl ansuchen.