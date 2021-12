Reporter ohne Grenzen: Neuer Rekord an inhaftierten Journalisten weltweit

Die Situation für Journalisten und Journalistinnen wird in vielen Teilen der Welt immer gefährlicher: Insgesamt 488 Medienschaffende, darunter 60 Frauen, sind laut Reporter ohne Grenzen (RSF) in diesem Jahr aufgrund ihrer Arbeit in Haft. Das bedeutet einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Organisation sprach von einer Rekordzahl. Besonders dramatisch ist die Lage in China: Dort sind 127 Journalisten inhaftiert, gefolgt von Myanmar (53) und Vietnam (43).

Stark ist der Anstieg in Myanmar zu beobachten. In dem Land, in dem das Militär im Februar durch einen Putsch die Macht zurückerobert hat, saßen vor einem Jahr nur zwei Journalisten in Haft. Auch in Belarus, wo Alexander Lukaschenko seit seiner umstrittenen Wiederwahl im August 2020 ein hartes Regime führt, sind nun 32 Journalisten inhaftiert. Im Vorjahr waren es noch sieben.