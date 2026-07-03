Streit zwischen Vatikan und Piusbruderschaft eskaliert

Die jahrzehntelange Auseinandersetzung zwischen dem Vatikan und der Piusbruderschaft hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Im schweizerischen Écône hat die Priesterbruderschaft St. Pius X. am Mittwoch vier Männer zu Bischöfen geweiht, obwohl Papst Leo XIV. die Verantwortlichen erst einen Tag zuvor eindringlich aufgefordert hatte, darauf zu verzichten. Die Österreichische Bischofskonferenz spricht von einem „schismatischen Akt“, also einem Schritt, der die Spaltung von der katholischen Kirche vertieft. Nach kirchlichem Recht hätten sich sowohl die beiden weihenden Bischöfe als auch die vier neu geweihten Bischöfe durch ihr Handeln selbst exkommuniziert.

Spaltung in der katholischen Kirche

Die Weihen fanden im Priesterseminar der Piusbruderschaft in Écône im Schweizer Kanton Wallis statt. Geleitet wurden sie von den Piusbischöfen Bernard Fellay und Alfonso de Gallereta. Der Zeitpunkt war brisant: Erst am Dienstag hatte Papst Leo XIV. in einem persönlichen Schreiben an den Generaloberen der Bruderschaft, Davide Pagliarani, eindringlich davor gewarnt. Darin würdigte er zwar die liturgische Tradition, die Priesterausbildung und den missionarischen Einsatz der Gemeinschaft. Gleichzeitig mahnte er, eine unerlaubte Bischofsweihe würde die Einheit der Kirche schwer beschädigen. Die Warnung blieb jedoch ohne Wirkung.

Scharfe Reaktion aus Österreich

Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, stellte sich klar hinter den Papst. Er bezeichnete die Weihen als einen bewussten Akt des Ungehorsams. Nach seiner Einschätzung haben sich die beteiligten Bischöfe und die neu Geweihten durch ihr Handeln selbst exkommuniziert. Gleichzeitig sei damit eine kirchliche Spaltung, ein sogenanntes Schisma, vollzogen worden. Lackner sprach von einem schmerzlichen Moment für die gesamte katholische Kirche. Zugleich sehe er darin einen vorläufigen Endpunkt eines Konflikts, der Rom und die Piusbruderschaft seit Jahrzehnten beschäftigt.