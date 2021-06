Bill als Hillarys menschliche Seite

Eines aber hat Hillary bereits deutlich gemacht, direkt an den Hebeln der Macht, die der Ex-Präsident ja acht Jahre lang bedient hat, soll Bill auf keinen Fall Platz nehmen. Er werde weder an Lagebesprechungen im Situation Room teilnehmen, noch an Treffen des Regierungsteams. Man will auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass der einst mächtigste Mann der Welt ständig seiner Frau beim Regieren über die Schulter schaut. Doch auch Bill Clintons Aktivitäten seiner Jahre nach dem Abgang aus dem Weißen Haus könnten eingeschränkt sein. So wird er auch in der Clinton’schen Familienstiftung vorerst nicht mehr aktiv tätig sein, um Verdacht auf politische Korruption gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Eigentlich könnte es der 69-Jährige entspannter angehen: Nach einem Herzinfarkt bekam er einen Vierfach-Bypass und ernährt sich zumindest zeitweise vegan, was ihn auch sichtbar Gewicht verlieren ließ. Doch untätig, so ein Insider in der New York Times, dürfe Clinton nicht sein: „Niemand liebt Politik mehr als er.“