Bidens Demokraten nur noch einen Sitz von Senatsmehrheit entfernt

Die Kongresswahlen haben bereits am Dienstag stattgefunden. Bei den "Midterms" in der Mitte der vierj√§hrigen Amtszeit Bidens standen alle 435 Sitze im Repr√§sentantenhaus zur Wahl und 35 der 100 Sitze im Senat. Auch 36 Gouverneursposten und andere wichtige √Ąmter in den Bundesstaaten wurden neu besetzt. Die Ausz√§hlung der Stimmen in Arizona verz√∂gerte sich aber wegen des extrem knappen Rennens zwischen den beiden dortigen Kontrahenten und wegen wahlrechtlicher Besonderheiten in dem Bundesstaat.

Niederlage der Republikaner wegen Trump

Masters Niederlage in Arizona reiht sich ein in den Misserfolg diverser anderer republikanischer Kandidaten, die Trump unterst√ľtzt hatte. Ihr schwaches Abschneiden f√§llt auf den Ex-Pr√§sidenten zur√ľck und hat Zweifel an dessen F√ľhrungsrolle in der Republikanischen Partei aufkommen lassen. Vor der Wahl war eine Erfolgswelle f√ľr die Republikaner vorausgesagt worden - und ein Debakel f√ľr die Demokraten. Doch beides blieb aus. Die Demokraten schnitten deutlich st√§rker ab als erwartet - auch wenn noch immer offen ist, wer k√ľnftig das Sagen im Kongress haben wird.