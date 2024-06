Biden: Trump als "vorbestrafter Krimineller" ungeeignet als Präsident

US-Präsident Joe Biden hat sich im Wahlkampf für die Präsidentschaftskür im November erstmals die Verurteilung seines Herausforderers Donald Trump im Schweigegeldprozess zunutze gemacht.

Bei einer Spendengala in Greenwich am Montag führte er Trumps Verurteilung als Beweis für dessen Ungeeignetheit für das Präsidentenamt an. "Zum ersten Mal in der Geschichte der USA bewirbt sich ein ehemaliger Präsident, der ein vorbestrafter Krimineller ist, um das Amt", sagte Biden.

So beunruhigend das sei, noch schlimmer sei Trumps Angriff auf das amerikanische Rechtssystem. Eine Sprecherin der Trump-Kampagne sagte dem Sender "Fox News", es sei "beschämend", dass Bidens Kampagne Trump als verurteilten Kriminellen bezeichne.