Biden testet Elektro-Truck von Ford: "Das Teil ist schnell!"

Als US-Präsident hat man kaum Gelegenheit, selbst am Steuer eines Autos zu sitzen. Dementsprechend begeistert war Joe Biden, als er beim Besuch eines Ford-Werks in Michigan die elektrische Variante des beliebten Truck-Modells F-150 testen durfte.

Ein Video zeigt den 78-Jährigen in dem Pick-Up; er brettert mit Vollgas über das Testgelände. Als er bei gespannt wartenden Journalisten ankommt, kurbelt Biden das Fenster herunter und sagt: "This sucker's quick!" (in etwa "das Teil ist schnell").