Biden schimpft Wähler "verdammten Lügner!"

Als "sleepy Joe“ – den "schläfrigen Joe“ – bezeichnet US-Präsident Donald Trump seinen demokratischen Konkurrenten Joe Biden gerne. Dieser zeigte bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa am Donnerstag jedoch viel Temperament – vielleicht zu viel: Biden bezeichnete einen Wähler als „verdammten Lügner“.

Biden ist derzeit für einen achttägigen Wahlkampftrip in Iowa, am Donnerstag kam er in die Stadt New Hampton und stellte sich dort den Fragen von Wählern. Dabei ergriff auch der erwähnte Mann das Mikrofon und kam zunächst auf Bidens Alter zu sprechen. "Sie sind zu alt für den Job", sagte er dabei unter anderem. Biden ist 77 Jahre alt.