Biden "könnte morgen tot umfallen" und plant dennoch zweite Amtszeit

"Ich habe großen Respekt vorm Schicksal", so Biden weiter: "Ich könnte morgen eine Krankheit bekommen, ich könnte morgen tot umfallen."

Die Menschen sollten jedoch nicht nur auf sein Alter, sondern auch auf sein Energie-Niveau schauen: "Sie sollten sich fragen: Hat er immer noch die gleiche Leidenschaft für das, was er tut? Und wenn sie denken, dass ich die habe, und dass ich es schaffen kann, dann sollten sie mich wählen."

Nochmal Biden gegen Trump?

Damit spielt Biden auf eine Wiederwahl 2024 an. Derartige Gerüchte tauchten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf. Die Entscheidung wurde zwar formell noch nicht gefällt; Biden spricht jedoch von der früheren Ermutigung seines verstorbenen Sohnes Beau und der Unterstützung der First Lady, Jill Biden.