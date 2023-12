Betrugsprozess: Trump will doch nicht vor Gericht aussagen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in dem Betrugsprozess gegen ihn am Montag in New York nun doch nicht persönlich aussagen. Das teilte der 77-Jährige am Sonntag auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform "Truth Social" mit.

Er habe bereits "sehr erfolgreich und überzeugend" ausgesagt, schrieb er in einem Statement. Es war erwartet worden, dass Trump in der Schlussphase des seit Oktober laufenden Prozesses am Montag als Zeuge der Verteidigung auftreten würde.