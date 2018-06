Betriebsausflug in den Maschinenraum der EU

Freundliches Händeschütteln, aber dieses Mal keine Begrüßungsküsschen: Einem Dreier-Treffen von Kanzler Sebastian Kurz und Vize-Kanzler Hans Christian Strache mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker folgte das gemeinsame Mittagessen. Im 13. Stock des Berlaymont-Gebäudes nahmen die 16 österreichischen Regierungsmitglieder neben den 28 EU-Kommissaren und deren Chef Juncker Platz. Zum Teil kennt man einander ja schon. Justizminister Moser erzählt von bestem Einverständnis mit seiner Ressortkollegin, Justiz-Kommissarin Jourova.

Dass Österreich seinen Ratsvorsitz professionell meistern wird, bezweifelt in Brüssel niemand. Doch nicht bei allen Themen, die man in dieser Zeit angehen will, herrscht Einigkeit. Teils „lebhaft“ bis „intensiv“ sollen die Diskussionen zwischen den Österreichern und den EU-Spitzen ausgefallen sein. Denn vor allem zwei Themen sieht man in Brüssel anders: Etwa das kommende EU-Budget. „Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen Österreich und der Kommission“, bestätigte Juncker seinem „guten Freund Sebastian“.

So hat der Nettozahler Österreich immer wieder klar gemacht, dass man keinen Euro mehr ins künftige EU-Budget einzahlen will. Und überhaupt, so urgieren Kurz und Kanzleramtsminister Blümel, sei nicht einzusehen, warum der künftige Haushalt der EU größer werden soll – wo es doch ein Mitglied, Großbritannien , weniger geben wird.