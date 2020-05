Österreich schielt auf florierende Schweiz

Derzeit ist eine EU-Mitgliedschaft für die Eidgenossen auch kein Thema (einzig Deutschland macht hier langsam Druck). Dabei schmerzt es die Regierung in Bern immer wieder sehr, bei wichtigen Verhandlungen oder Entscheidungen nicht am Tisch der EU-28 Platz nehmen zu können. Grundsätzliche Regel-Änderungen, etwa was den Schengen-Raum betrifft, muss die Schweiz auf Punkt und Komma umsetzen, ohne die Möglichkeit, auf die Regelung entscheidenden Einfluss zu haben.

Österreichs Wirtschaft, besonders im Westen, ist andererseits stark mit der Schweiz verbunden. Einzig das Transitthema – die Schweiz hat eine deutlich höhere Lkw-Maut als Österreich – hätte Potenzial für Konflikte, allerdings ist dafür die EU-Kommission in Brüssel zuständig. Neidig blickt man hierzulande aber auf die Wirtschaftsdaten der Schweiz: Das Land ist trotz einigen Problemen im riesigen Bankensektor gut durch die Wirtschaftskrise getaucht, das Budgetdefizit lag im vergangenen Jahr bei 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, für 2014 und 2015 ist jeweils eine schwarze Null prognostiziert. Und das bei einem Wachstum von etwa zwei Prozent, einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent und einer Gesamtverschuldung von nur 34 Prozent ( Österreich: 74 Prozent).