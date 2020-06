Besser qualifizierte Immigranten als Hoffnung

Das Straßenbild in den Fußgängerzonen deutscher Großstädte mit vielen offenbar arbeitslosen Migranten aus der Türkei und dem Nahen Osten ist nicht mehr die ganze Wahrheit. Mittlerweile sind unter den Neuzuwanderern mehr Hochqualifizierte als in der einheimischen Bevölkerung. Doch die sieht man dort nicht: Sie arbeiten in vielen guten Jobs oder studieren. Sie sind auch die Hoffnung der Wirtschaft auf Fachkräfte angesichts der sonst schrumpfenden Bevölkerung.

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB von der staatlichen Arbeitsagentur hat festgestellt, dass 43 Prozent der 2009 Eingewanderten einen Hochschul-, Meister- oder Technikerabschluss mitbrachten. Im Vergleich zu 2000 hat sich diese Quote fast verdoppelt. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 26 Prozent. Zugleich stieg der Anteil der Studenten an den Neueinwanderern von 14 auf 23 Prozent.

Der Trend, der laut Experten ungebrochen ist, hat mehrere Ursachen. Die wichtigste ist die EU-Erweiterung des vergangenen Jahrzehnts und die Stärke der deutschen Wirtschaft. Denn mittlerweile stammen 70 Prozent der Neueinwanderer aus der EU: Die Arbeitsuchenden aus den neuen Mitgliedsländern wanderten zuerst nach Westeuropa, kamen aber nach dessen Wirtschaftskrise nach Deutschland. Derzeit stammen nur sechs Prozent der ausländischen Arbeitsuchenden aus Drittstaaten, 23 Prozent der Einwanderer sind immer noch nachziehende Angehörige früherer Immigranten und Studierenden.