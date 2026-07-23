Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen, die die westliche Küste am Roten Meer kontrolliert, hat am Montag saudischen Tankern die Durchfahrt durch Bab al-Mandab verboten. Das Fahrverbot der Houthis kam rund eine Woche nach einer neuerlichen Konfrontation mit Saudi-Arabien, mit dem die Miliz seit mehr als zehn Jahren Krieg führt. Die 27 Kilometer breite Meerenge Bab al-Mandab („Tor der Tränen“) hat für die Houthis großes Erpressungspotenzial. Gelegen zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden bildet die Meerenge zusammen mit der Straße von Hormus, die der Iran blockiert, das zweite Nadelöhr für den globalen Ölhandel. Mit ihrem Fahrverbot für saudische Schiffe erhöhen die Houthis den Druck auf die internationalen Ölmärkte und damit indirekt auf US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg.

Zunächst blieb es bei der Houthi-Drohung, keine saudischen Tanker passieren zu lassen. Am Donnerstag wurden schließlich die ersten beiden Tanker beschossen. Auf den Schiffen brach Feuer aus, zehn weitere Schiffe wurden zur Umkehr gezwungen. Die Folge war erwartet worden. Der Brent-Preis übersprang am Donnerstag wieder die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar je Fass. Das Rohöl verteuerte sich im Handelsverlauf um 6,4 Prozent auf 100,08 Dollar. Die Frage ist nun, ob es bei den Nadelstichen der Houthis bleibt oder ob der Schiffverkehr bei Bab al-Mandab gänzlich zum Erliegen kommt.