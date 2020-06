Berlin blockiert die EU bei der Bankenunion

Das Misstrauen in Berlin nährt sich aus der Umgehung der „No-Bail-Out-Klausel“ im Euro-Vertrag durch die Pleiteländer im Süden ebenso wie aus der Erfahrung mit zynischen Pleitebankern in Irland und politisch gesteuerte Sparkassen in Spanien, die beide den Staat als „systemrelevant“ zur zahlenden Geisel nahmen – und damit Europa. Merkel hat die deutschen Banken, vor allem die Sparkassen und Genossenschaftsbanken hinter sich, die nicht die aus ihrer Sicht korrupte ausländische Konkurrenz retten wollen.

Nur die rot-grüne Opposition widerspricht Merkel und will noch mehr deutsches Geld für Europas inneren Frieden opfern. Bis zur Wahl in 70 Tagen ist keine Einigung in Brüssel in Sicht. Danach wird über ein „Gesamtpaket“ gefeilscht – wie immer in der EU, vor allem mit Frankreich.