Zwei Jahre Haft für einen Livestream: "Das war sicher nicht die letzte Strafe"

Am Ende umarmten sie sich, und sie weinten. Katerina Andreewa (27) und ihre 23-jährige Kollegin Daria Tschulzowa mussten am Freitag das Urteil, das ein Gericht in Minsk über sie verhängte, von einem vergitterten Käfig aus verfolgen. Zwei Jahre Lagerhaft, hörten die beiden jungen Journalistinnen des unabhängigen Fernsehkanals Belsat – weil sie im November die Proteste gegen Machthaber Aleksandr Lukaschenko gefilmt und per Livestream ins Internet übertragen hatten.

Kein Einzelfall, sondern Methode

Das Urteil ist kein Einzelfall, es ist symptomatisch für die Vorgänge in Belarus (Weißrussland), und das schon seit geraumer Zeit. Seit der international angeprangerten Präsidentschaftswahl im August, die Lukaschenko sich nur mittels massiver Fälschungen sicherte, ebben die Proteste nicht ab; zeitgleich nehmen die Repressionen gegen Bevölkerung und zivile Organisationen massiv zu. Dazu bedient man sich fadenscheiniger Argumente. Andreewa und Tschulzowa etwa wurde vorgeworfen, dass sie mit ihrer Berichterstattung dazu beigetragen, den Nahverkehr zu stören - das sei eine "grobe Verletzung der öffentlichen Ordnung".