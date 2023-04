Behörden: Ukrainische Drohne nahe Moskau abgestürzt

Eine ukrainische Drohne ist nach Angaben von russischen Behörden etwa 50 Kilometer östlich von Moskau abgestürzt. "Eine in der Ukraine hergestellte Drohne ist auf dem Gebiet des Stadtbezirks Bogorodsk abgestürzt" und wurde am Sonntag von einem Anrainer in einem Wald entdeckt, wie der Bezirksvorsteher Igor Suschin am Montag im Onlinedienst Telegram mitteilte. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben.

Eine anonyme Quelle innerhalb der Rettungsdienste sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass die Drohne nach aktuellem Ermittlungsstand "keine Munition" enthielt. Laut einer weiteren anonymen Quelle, die von der staatlichen russischen Agentur Interfax zitiert wurde, konnte die Drohne bis zu 18 Kilogramm Sprengstoff tragen.

➤ Mehr dazu: Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine