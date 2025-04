Begräbnis-Diplomatie: Wie Politiker beim Papst-Abschied taktieren

Die Frage, die sich politische Beobachter stellen, ist: Wird es am Samstag in Rom bei der Bestattungszeremonie von Papst Franziskus bleiben, oder wird der eine oder andere anwesende Politiker die Gelegenheit wahrnehmen, um am Rande das eine oder andere Thema, das momentan für geostrategische Spannungen sorgt, informell anzuschneiden. Zum Beispiel die Kriege in der Ukraine und dem Gazastreifen – oder die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.