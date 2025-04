Israel löscht Beileidsbekundung zum Tod von Papst Franziskus

Benjamin Netanjahu und Außenminister Gideon Sa'ar schweigen zum Tod des christlichen Oberhaupts. Sie gaben weder ein offizielles Statement ab, noch posteten sie etwas auf ihren Social-Media-Kanälen. Das Außenministerium schrieb auf Instagram, Facebook und X folgendes: "Ruhe in Frieden, Papst Franziskus. Möge sein Andenken ein Segen sein."

Der Papst und der Krieg im Gazastreifen

Dieses Statement wurde allerdings, wie die Jerusalem Post berichtet, wieder gelöscht. Das Schweigen der israelischen Behörden stehe in direktem Zusammenhang mit den Äußerungen des Papstes zu Israel und dem Krieg in Gaza, so die Post. "Die Nachrichten wurden irrtümlich veröffentlicht. Wir haben zu Lebzeiten des Papstes auf seine Äußerungen gegen Israel und den Krieg reagiert und werden dies nach seinem Tod nicht mehr tun. Wir respektieren die Gefühle seiner Anhänger", so die offiziellen Vertreter des Außenministeriums gegenüber der Jerusalem Post.