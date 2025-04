Papst Franziskus ist tot: Was nach dem Ableben des Pontifex passiert

Der Tod wird vom Camerlengo, dem Kardinalkämmerer, gemeinsam mit den Ärzten festgestellt. Früher war es so, dass der Kämmerer dem leblosen Papst mit einem kleinen silbernen Hämmerchen dreimal sachte an die Stirn klopfte und seinen Taufnamen rief. Mangels Antwort wurde der Pontifex dann für tot erklärt. Bis heute wird dem Papst nach seinem Tod der Siegelring von der Hand gezogen und zerstört. Arbeitszimmer und Privatgemächer werden versiegelt.

So wird die Zeitspanne bis zur Wahl des neuen Papstes bezeichnet. Die Dauer lässt sich nicht genau vorhersagen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und heißt wörtlich übersetzt "leerer Stuhl". Am Ablauf wurde über die Jahrhunderte immer wieder etwas geändert, aber die großen Linien stehen fest.

Die Bestattung ist in der Regel vier bis sechs Tage nach dem Tod. Zwar war es zuletzt üblich, dass die Verstorbenen im Petersdom auch ihr Grab haben. Doch anders als etwa seine Vorgänger Benedikt XVI. aus Deutschland und Johannes Paul II. aus Polen wird der Argentinier Franziskus voraussichtlich nicht im Petersdom seine letzte Ruhe finden, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore , einem seiner liebsten Gebetsorte. Zum Abschied werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

Was passiert im Konklave?

Zur Wahl benötigt der neue Papst eine Zweidrittelmehrheit. Der erste Wahlgang in der Sixtinischen Kapelle findet zu Beginn am ersten Nachmittag statt. Der weitere Rhythmus an den folgenden Tagen besteht dann aus zwei Wahlgängen am Vormittag und zwei Wahlgängen am Nachmittag.

Auf den Stimmzettel schreibt jeder Kardinal "möglichst in verstellter, aber deutlicher Schrift" unter den Satz "Eligo in Summum Pontificem" ("Ich wähle als obersten Brückenbauer") einen Namen und wirft ihn in die Wahlurne. Die Auszählung besteht dann darin, dass die Namen verlesen und Strichlisten gemacht werden. Anschließend werden alle abgegebenen Zettel auf einer Schnur aufgefädelt und verbrannt.

Dazu gibt es in der Sixtinischen Kapelle zwei gusseiserne Öfen. In den älteren der beiden Öfen, der seit 1939 in Gebrauch ist, kommen die Stimmzettel. Im anderen, der erstmals 2005 bei der Wahl Benedikts zum Einsatz kam, wird mit Hilfe von Chemikalien schwarzer oder weißer Rauch erzeugt. Die Abzüge münden beide im selben Schornstein, der auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle zu sehen ist.