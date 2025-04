Ostersegen und JD Vance - so verlief der letzte Tag von Papst Franziskus

Papst Franziskus ist am Montagfrüh überraschend im Alter von 88 Jahren verstorben – nur einen Tag nach seinem letzten öffentlichen Auftritt beim traditionellen Ostersegen „Urbi et Orbi“ auf dem Petersplatz in Rom. Der Ostersonntag war damit gleichzeitig der letzte Tag im Leben des Pontifex Maximus, bevor er in der Früh verstarb. Noch einmal zeigte sich der Pontifex der ganzen christlichen Welt.

Das war der letzte Tag von Franziskus, am höchsten Feiertag der Katholischen Kirche: