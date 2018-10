Bayern-Wahl: Grünes Oktober-Fest

Hier trägt Spitzenkandidatin Katharina Schulze Dirndl und fährt mit Polizisten auf Streife. Die gebürtige Freiburgerin studierte Interkulturelle Kommunikation, Psychologie sowie Politik in München und in den USA, lernte das Wahlkämpfen bei den US-Demokraten. Sie steht für eine neue Generation von Grünen, hält wenig von Flügelkämpfen und dringt in grüne Sperrzonen vor: Als Innenexpertin organisiert sie Kongresse mit Sicherheitsbeamten. Dennoch steht Schulze auch auf der Seite jener, die zuletzt gegen die CSU-Politik bzw. deren Gesetz demonstrierten, das der Polizei mehr Überwachungsmöglichkeiten einräumt. Und versucht, einen Spagat zu bewältigen: Statt Überwachung fordert sie mehr Leute – und 200 IT-Spezialisten statt 200 Pferde.

Das kommt bei liberalen oder christlichen Konservativen gut an, denen die CSU zu hart auftritt. Wie auch beim Thema Flüchtlinge: Mit ihrer Tonalität („Asyltourismus“) vergraulten die Christsozialen vor allem jene, die sich für Integration engagieren. Selbst mit Bauern sind die Ökos heute auf einer grünen Linie. Wenn es etwa um den Erhalt der Wiesen geht, die mit Diskontern verbaut werden und die Ortskerne dadurch aussterben. Sie komme heute mit Leuten ins Gespräch, „die früher nie mit uns geredet hätten“, berichtet Katharina Schulze vergangene Woche vor einer Runde Auslandsjournalisten. Und erzählt von einem Wähler, der ihr versprach, nach 30 Jahren erstmals Grüne zu wählen. „Aber leicht fällt’s ihm nicht“, sagt sie und lacht.

So, wie sie es fast immer tut. Gleichzeitig gestikuliert sie viel, redet schnell, streut englische Wörter ein („Don’t touch my Schengen“), ohne dass es einen überfordert oder peinlich ist. Ja, Katharina Schulze kann sogar Bierzelt. Während früher gerade einmal ein paar Leute zu den Veranstaltungen der Grünen in die Wirtshäuser kamen, steht Schulze derzeit in Zelten mit mehr als 1000 Menschen.