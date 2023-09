Bayern: Freie Wähler legen in erster Umfrage nach Flugblattaffäre zu

In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat dessen Partei deutlich zugelegt. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die Bild-Zeitung verbuchen die Freien Wähler ein Plus von vier Prozentpunkten gegenüber der Insa-Umfrage von Ende Juli und kommen auf 15 Prozent (Landtagswahl 2018: 11,6 %). Im deutschen Bundesland Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.