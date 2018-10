Bayern: FDP distanziert sich von Regenbogenkoalition

Die deutsche FDP hat Spekulationen über eine sogenannte Regenbogenkoalition aus Grünen, FDP, SPD und Freien Wählern in Bayern beendet. Parteichef Christian Lindner sagte dem " Handelsblatt" vom Mittwoch, "eine solche Regenbogenkoalition ist in der Sache so unwahrscheinlich, dass wir sie nicht einmal formal ausschließen müssen". Inhaltlich seien "die Differenzen unübersehbar".

In den vergangenen Tagen hatte die FDP noch die Spekulationen über ein Umfragen zufolge rechnerisch mögliches Alternativbündnis gegen eine von der CSU geführte Regierung befeuert. Lindner sagte nun, er glaube nicht, dass es eine Regierung ohne Beteiligung der CSU geben werde.