Baustelle Bundeswehr: Zu wenig Geld, Personal und Material

Wie die neue Chefin die Herausforderungen bewältigen will, machte sie gestern deutlich: Sie warb für einen regelmäßigen Anstieg des Verteidigungsetats. Bis 2024 will sie ein Budget von 1,5 Prozent des BIP erreichen. Einen Wert, den man der NATO versprochen habe, und der auch dem eigenen Bedarf entspricht, so Kramp-Karrenbauer. Der Regierungsentwurf sieht aber anderes vor: Für 2020 nämlich eine Quote von 1,37 Prozent. Für die Folgejahre würde die Quote bis 2023 wieder auf 1,25 Prozent sinken. Das Parlament wird darüber im Herbst verhandeln, Debatten mit der SPD sind vorprogrammiert.

Neben Geld und Material mangelt es auch an Personal: 20.000 Stellen sind unbesetzt, berichtet Verteidigungsexperte Thomas Hitschler ( SPD) dem KURIER. Um Menschen zu rekrutieren, müsse man Anreize schaffen, wie es schon versucht wird: Mit Teilzeitmodellen oder besserer sozialer Absicherung. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, die die CDU-Chefin vor Monaten ansprach, sei aber nicht machbar: „Es würde das Heer für zehn Jahre lahmlegen, es gibt kaum Einrichtungen für die Musterung. Zudem stellt das Grundgesetz hohe Hürden und sieht eine juristische Neubewertung der Bedrohungslage vor.“

CDU-Sicherheitsexperte Patrick Sensburg sieht hingegen das negative Image als Hindernis: „Die Bundeswehr ist nicht so schlecht aufgestellt, wie sie oft dargestellt wird. Da darf man sich nicht wundern, wenn keiner hingeht.“ Der Reservist ortet aber Bedarf an moderner Ausrüstung, vor allem mit Blick auf die Digitalisierung. Ursula von der Leyen hätte dazu bereits Trendwenden für Personal, Material und das Budget eingeleitet - "diese gilt es umzusetzen".