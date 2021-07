Boden unter den Füßen verloren

Rund eine halbe Million Ungarn hat in den vergangenen zehn Jahren ihre Heimat verlassen, fast immer auf der Suche nach einem fair bezahlten Job. Die Regierung versucht vor allem der Flucht der Jungen einen Riegel vorzuschieben. Wer mit einem staatlichen Stipendium studierte, muss seit einer 2013 in Kraft gesetzten Regelung ebenso lange in Ungarn arbeiten, wie die Förderung beansprucht wurde – oder die volle Summe zurückzahlen.

Peter Szabo hält indes nichts mehr. Diese Woche zieht der Grafiker mit seiner Freundin nach Schweden. "Wir lieben das Leben in Ungarn. Unsere Familie und Freunde leben hier. Für uns ist deshalb ganz klar, wir werden in drei Jahren wieder zurückkehren." Das Land, meint Szabo, stecke in einem wirtschaftlichen Sumpf. "Ich kann keine Entwicklung erkennen."

Laszlo Sipos wiederum pendelt. Im Sommer und Winter arbeitet er als Animateur in Deutschland. Die restliche Zeit lebt er in Ungarn. "Wirtschaftlich gesehen geht es den Menschen nicht so schlecht, wie alles dargestellt wird", glaubt er. "Zwar verdient man im Ausland drei Mal mehr, aber das wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Ich glaube nicht, dass es unter einer anderen als der Orban-Regierung besser verlaufen wäre. Wir sind einfach in Osteuropa, und da ist es eben anders."

Den national-konservativen Regierungschef Viktor Orban nimmt Laszlo in Schutz: " Orban sehe ich als talentierten und einen der erfahrensten Politiker in Ungarn. Er war ein wichtiges Mitglied zur Zeit der Wende, und er versucht, die nationalen Interessen besser durchzusetzen. Dafür nimmt er auch Auseinandersetzungen in Kauf. "

Viktor, Laszlo und Peter – alle drei werden am Sonntag wählen. Viktor wird für "die kleinen Parteien stimmen, weil ich will nicht noch weitere vier Jahre mit FIDESZ leben." Dass es aber zu einem Regierungswechsel kommen wird, bezweifelt er. Und auch Sipos stellt sich wie die meisten Ungarn vor allem eine Frage: Ob FIDESZ erneut eine Zweidrittel-Mehrheit gewinnen kann. Ein Szenario, dass er sich nicht wünscht: " Ungarn braucht eine Opposition."

Eines aber fürchten alle drei jungen Männer. "Es wäre furchtbar, wenn die rechtsradikale Jobbik mehr Stimmen bekommen würde", sagt Viktor. "Ich müsste mich für mein Land schämen. Aber es wäre auch ein Zeichen, wie verzweifelt die Menschen sind." - Sara Telek