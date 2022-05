London: Banges Warten auf das Fest für die Königin

Einen Auftritt hat die Queen derweil schon abgesagt. Am Donnerstag kommender Woche, wenn die Royal Family nach dem Ende der „Trooping the Colour“-Parade traditionell den Vorbeiflug der Royal Air Force verfolgt, wird sie nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen – einen Rollstuhl will sie nicht benutzen. Die Parade wurde übrigens zwei Tage vom üblichen Samstag vorgezogen – auf dass die Briten einen zusätzlichen Feiertag geschenkt bekommen.

Queen spielen

Am Freitag findet ein Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral statt, am Samstag steigt die große Platinum Party im Buckingham Palace mit einem Staraufgebot von Alicia Keys über Diana Ross bis Andrea Bocelli – und den Resten der Rockband Queen. Zum 50er-Jubiläum spielte Gitarrist Brian May vom Dach des Palastes eine Rockversion von „God Save the Queen“. Und diesmal? „Nun, Ihr werdet sehen“, sagte May, der vier Jahre älter ist, als die Queen im Amt ist.

Am Sonntag finden dann im ganzen Land Big Lunches, Straßenfeste, zu Ehren der Queen sowie noch ein Festumzug auf The Mall in London statt.