Mit dabei sind Klassiker wie "How Do U Want It" von 2Pac feat. K-Ci & Jojo oder "(I Can’t Get No) Satisfaction" von den Rolling Stones. Aber auch aktuelle Songs hat der ehemalige US-Präsident im Repertoire.

Buchempfehlungen des Ex-Präsidenten

Auch literarisch gewährt das ehemalige Staatsoberhaupt der USA Einblick. Auf Obamas 14-teiliger "Summer Reading List" finden sich unter anderem der Science-Fiction-Roman "The Ministry of Time", der The New York Times-Bestseller "The God of the Woods" oder das Sachbuch “Of Boys And Men: Why The Modern Male Is Struggling, Why It Matters, And What To Do About It”.