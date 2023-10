Bananen-Unternehmer Noboa gewinnt Präsidentschaftswahl in Ecuador

Der Unternehmer Daniel Noboa hat die Präsidentschaftswahlen in Ecuador gewonnen. Seine linke Gegenkandidatin Luisa Gonzalez gratulierte Noboa noch während der Auszählung der Stichwahl zum Sieg. Noboa kam nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen auf 52 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito mitteilte. Gonzales erhielt 48 Prozent der Stimmen. Gonzales gilt als Schützling des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Rafael Correa.

Der 35-jährige Noboa, Sohn des Unternehmers und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Alvaro Noboa, war mit dem Versprechen angetreten, die Wirtschaft zu verbessern und Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Rund ein Viertel der 13 Millionen wahlberechtigten Ecuadorianer sind zwischen 18 und 29 Jahre alt. Der 35-Jährige selbst wurde zum jüngsten Präsidenten der Geschichte gewählt.