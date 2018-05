Balkan: EU-Annäherung nur mit Respektabstand

In Sofia wollten die EU-Staats- und Regierungschefs den Westbalkanländern demonstrativ die Hand für einen EU-Beitritt reichen. Doch der Händedruck blieb schwach, die Perspektive für die sechs Staaten verschwommen. Wenn aus „Staaten“ „Partner“ werden müssen, kann das in der Sprache der Diplomatie nur heißen: Probleme. Die kennt die EU bei ihrem Bestreben, den sechs Westbalkanländern in absehbarer Zukunft den Beitritt zur Union anzubieten, nur zu gut. Und so war in der Erklärung der 28 EU-Staats- und Regierungschefs, die gestern in Sofia zu einem Gipfel zusammentrafen, auch nur von „Westbalkan-Partnern“ zu lesen. Nur so war das Dilemma um Kosovo zu lösen. Denn fünf EU-Mitgliedsländer erkennen die Region, die sich 2008 von Serbien für unabhängig erklärte, weiterhin nicht als Staat an (Spanien, Griechenland, Zypern, Slowakei, Rumänien).

In Brüssel aber hatte man eigentlich schon 2003 beschlossen: Die gesamte Westbalkanregion soll die Chance haben, der EU beizutreten. Das Angebot versandete, Erweiterungsmüdigkeit machte sich in der Union breit. Erst jetzt, 15 Jahre später, nach dem sich auch Russland, die Türkei und China immer sichtbarer auf dem Balkan positionieren, nimmt die EU wieder Anlauf: Neuer Aufnahmeschwung sollte den sechs Westbalkanländern gestern signalisiert, neue Perspektiven sollten geboten werden. Vom Wort „Beitritt“ war im Abschlusstext der EU-Staatenlenker allerdings ebenso wenig zu lesen wie ein konkretes Beitrittsdatum. Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnete zwar 2025 als mögliches Datum, als „ambitioniert, aber gleichzeitig machbar“ – besonders in Bezug auf Serbien und Montenegro. Darauf aber konterte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel knapp: „Ich halte von diesem Datum nichts.“