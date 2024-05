Nach über 150 Jahren: Baerbock gibt Kulturgüter an Aborigine-Stamm zurück

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Australien offiziell Kulturgüter an den Aborigine-Stamm der Kaurna zurückgegeben.

"In jedem dieser Objekte stecken unzählige Geschichten. Geschichten darüber, wie das Volk der Kaurna vor mehr als 150 Jahren gelebt hat", sagte Baerbock bei der Übergabezeremonie im südaustralischen Adelaide . Sie wolle die spirituelle Beziehung der Kaurna zu ihrem Land würdigen.

Eigentlich wollte Baerbock die Kulturgüter bereits im vergangenen August persönlich übergeben. Wegen eines Defekts an ihrer Regierungsmaschine musste sie die Reise jedoch bereits auf dem Hinweg abbrechen. Das Grassi Museum brachte die Objekte daraufhin selbst nach Australien. Mit der Zeremonie am Freitag in Adelaide ist die Übergabe nun offiziell besiegelt.