Vergewaltigungs-Prozess: Dank Gisele Pelicot wechselte die Scham die Seite

Gisèle Pelicot beeindruckte alle

Tatsächlich herrschte oft riesiger Andrang, und ganz besonders am Tag der Urteilsverkündung. Bereits am frühen Morgen warteten am Donnerstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie die Vertreter von Medien aus der ganzen Welt vor den Eingängen des Gerichts, in der Hoffnung, einen Platz in einem der Übertragungssäle zu erhalten.

Auch an diesem letzten Tag eines jetzt schon als historisch geltenden Prozesses erhielt Gisèle Pelicot Applaus, als sie, umringt von Journalisten und begleitet von ihren Anwälten, das Gericht betrat und verließ. Einmal mehr beeindruckte sie durch ihr ruhiges Auftreten, ihre humane Reaktion.

Sie sei zutiefst berührt, sagte die 72-Jährige in einer Stellungnahme vor der Presse. Sie denke an ihre drei Kinder, ihre sieben Enkelkinder, Schwiegertöchter und „an die ganzen anderen Familien, die von diesem Drama betroffen sind“, sowie an alle Opfer sexueller Gewalt, die nicht als solche anerkannt werden.