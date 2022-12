Auto mit Migranten in Ungarn verglückt: Elf Verletzte

Bei einem Autounfall in Ungarn unweit der österreichischen Grenze sind zehn afghanische Migranten und der serbische Fahrer verletzt worden. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Schleppers überschlug sich auf der Autobahn M1 nahe der Stadt Györ, wie die ungarische Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Pkw war zuvor einer Polizeistreife davongefahren, die ihn anhalten wollte.

Ungarn liegt an der sogenannten Balkanroute, über die Flüchtlinge und Migranten nach Westeuropa gelangen. Trotz eines Metallzaunes entlang der 160 Kilometer langen Grenze zu Serbien erreichten nach österreichischen Angaben über diese Route in diesem Jahr doppelt so viele Migranten österreichisches Gebiet wie im Vorjahr. Unfälle mit Fahrzeugen von Schleppern sind in Ungarn nicht selten. Erst im September starben der Fahrer und drei Migranten, als deren Auto wenige Kilometer vor der österreichischen Grenze in einen Fluss stürzte.