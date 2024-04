Gewalt gegen Frauen: Australien laut Premier in "nationaler Krise"

Alle vier Tage werde durchschnittlich in Australien eine Frau von ihrem Partner oder einem anderen Mann aus ihrem engeren Umfeld getötet, sagte der Regierungschef am Montag und fügte hinzu: "Männer müssen ihr Verhalten ändern. Wir müssen die ganze Kultur ändern."

Anzahl der Femizide abermals gestiegen

Seit Jahresbeginn wurden in Australien bereits 27 Frauen getötet, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, wie der Sender ABC berichtete. Am Wochenende gingen unter dem Motto "No More" landesweit Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu demonstrieren, unter anderem in Perth, Melbourne, Brisbane und Canberra. Auch Premierminister Anthony Albanese marschierte mit.

Nun kündigte er an, er werde am Mittwoch mit den Regierungschefs aller australischen Bundesstaaten und Territorien ein Sondertreffen veranstalten, um über die Situation zu beraten und Lösungen zu diskutieren.