Australien: Enthauptungen vereitelt

Was der australische Premier Tony Abbott seinen Landsleuten am Donnerstag mitteilte, löst weltweit Entsetzen aus: Bei der größten Anti-Terror-Operation der Geschichte seien am Donnerstag in Sydney 15 Männer festgenommen worden, die öffentliche Enthauptungen nach dem Vorbild der Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) geplant hätten. "Es ging nicht um einen Verdacht, sondern um ein konkretes Vorhaben", stellte Abbott klar. Oppositionschef Bill Shorten sagte: "Wie allen Australiern dreht sich mir der Magen um, wenn ich daran denke, dass (...) das auch auf unseren Straßen passieren könnte."

Laut Abbott wollten die Islamisten willkürlich Passanten auf offener Straße entführen, köpfen, ihre Leichen in IS-Flaggen hüllen und Videos der Bluttaten ins Internet stellen. Hintermann der Verschwörung sei ein Australier, der eine hohe Position innerhalb des IS besetze. Er soll die 15 Verhafteten angeworben haben. Ein 22-jähriger Mann wurde am Donnerstag wegen geplanter Terroranschläge angeklagt und einem Richter vorgeführt. Die anderen 14 Verhafteten können aufgrund der Anti-Terror-Gesetze zwei Wochen ohne Anklage festgehalten werden. Der Großteil der Männer stammt aus Afghanistan – einem klassischen Herkunftsland für Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Australien. Das könnte neue Diskussionen über eine Verschärfung der ohnehin schon extrem restriktiven australischen Einwanderungspolitik entfachen.