Bruder des albanischen Premiers unter Verdacht

Hat er oder hat er nicht? Olsi Rama, der Bruder des albanischen Ministerpräsidenten, steht im Mittelpunkt der Ursachenforschung für das Skandalspiel Serbien gegen Albanien in Belgrad. Er saß in der VIP-Loge des Fußballstadions und soll die Drohne mit der großalbanischen Flagge über das Spielfeld gesteuert haben, die die nachfolgende Schlägerei auslöste. Bei ihm wurde auch eine Fernbedienung gefunden, berichten serbische Medien, denen zufolge Rama festgenommen, aber nicht zuletzt aufgrund seines US-Passes schnell wieder freigelassen worden sei.

Unsinn, kontert Rama. "Ich habe mit der Drohne nichts zu tun. Ich weiß nicht, wo diese Geschichte herkommt. Ich bin auch weder festgenommen noch verhört worden."

Serbiens Außenminister Ivica Dacic sprach jedenfalls von einer sorgsam geplanten Provokation albanischer Extremisten. "Besonders problematisch ist die Tatsache, dass das der Bruder des albanischen Premiers getan hat, der hier Gast sein sollte", sagte er der Zeitung Blic. Albaniens Regierungschef Edi Rama will am 22. Oktober als erster Premier seines Landes nach fast 70 Jahren erstmals Belgrad besuchen. Dieser Besuch sei "ein wichtiger Schritt für alle auf dem Balkan" und auch nicht infrage gestellt, sagte die albanische Verteidigungsministerin Mimi Kodheli, seit Jahren eine der engsten Vertrauten Ramas – des Premiers, nicht des Bruders.

Letzterer twitterte nach dem Skandal-Match, er sei stolz auf die Schwarz-Roten (das Fußballteam), "solange Fußball gespielt wurde, waren sie die Sieger. Es tut uns leid für die Nachbarn, die einen schlechten Eindruck in der ganzen Welt hinterlassen haben". In Tirana und in der Kosovo-Hauptstadt Pristina feierten die Menschen ihre Stars mit Feuerwerken, Hupkonzerten und Fangesängen. Vizepremier Niko Peleshi und Sportministerin Lindita Nikolla begrüßten die zurückgekehrte Mannschaft als "Helden des Tages", auf die alle Albaner stolz sein könnten.

