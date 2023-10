Dutzende Ausländer bei Hamas-Angriff in Israel getötet

Bei dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sind auch zahlreiche Ausländer getötet worden.

Zehn Nepalesen seien getötet worden, teilte die nepalesische Botschaft in Tel Aviv mit. Auch zwölf Thailänder seien getötet worden, hieß es aus dem Außenministerium in Bangkok. "Mehrere US-Bürger" seien getötet worden, hieß es aus Washington. Auch eine Französin ist unter den Opfern. Das Außenministerium in Kiew versucht indes den Tod von drei Ukrainern zu verifizieren.

