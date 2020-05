Aus der Kärntner Provinz zum roten EU-Spitzenkandidaten

In der ÖVP löste die Personalauswahl der SPÖ Skepsis aus: Delegationsleiter Othmar Karas hat Freund als "Neuling in der Politik ohne Erfahrung" bezeichnet. Am Rande der Tagung des EU-Parlaments am Dienstag in Straßburg sagte Karas, "ich sehe ihn als Mitbewerber in einem hoffentlich fairen Wahlkampf". Auch der neue Generalsekretär der ÖVP, Gernot Blümel, zeigte sich auf Twitter mehr als kritisch:

Der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Mölzer, meinte, die Bestellung Freunds "bringt nicht das, was sich manche erhoffen. Bekanntheit ja", meinte er. Ebenso gelassen reagierte er aber auf die neue FPÖ-Doppelspitze mit Harald Vilimsky. Warum es so eine Doppelspitze gibt? Mölzer launisch: "Weil ich alt bin und er jung ist. Nein, ich brauche keinen Aufpasser, sondern einen, der mir die Arbeit abnimmt." Außerdem handle es sich mit Franz Obermayer um "eine Dreifachspitze. Das ist ein Spieß nicht nur mit zwei Zacken, sondern mit drei".

Angesprochen darauf, ob Freund die Chancen der Grünen schmälern könnte, sagte Grüne Europaabgeordnete Ulrike Lunacek, es sei "zu früh, genaue Analysen" zu machen. Sie sehe aber nicht, dass dies auf die Grünen große Auswirkungen haben werde. Natürlich werde es auch darum gehen, die unterschiedlichen Positionen vor allem in der Umweltpolitik mit der SPÖ zur Sprache zu bringen.