Aufweichung von Klimazielen: Al Gore teilt gegen Briten-Premier aus

Der britische Guardian hat dazu Fachleute befragt:

Jim Watson, Professor für Energiepolitik und Direktor des UCL-Instituts für nachhaltige Ressourcen, meint: „Rishi Sunaks Netto-Null-Rede ist voller Widersprüche und wird es schwieriger machen, unsere mittel- und langfristigen Klimaschutzziele zu erreichen. Es besteht auch die Gefahr, dass die Kosten steigen, indem die Abkehr von fossilen Brennstoffen verzögert wird und die wirtschaftlichen Vorteile für das Vereinigte Königreich verringert werden.“

Prof. Sir Brian Hoskins, Vorsitzender des Grantham Institute am Imperial College London, meinte dazu: „Unser Premierminister will seinen Kuchen haben und ihn essen, wenn er sagt, dass die Regierung an den britischen Klimaschutzzielen festhalten, aber die Politik zur Erreichung dieser Ziele schwächen will. Laut dem Juni-Bericht seiner Berater, dem Climate Change Committee, waren die bestehenden Maßnahmen bereits zu schwach.“

Und Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident und Klimaaktivist, sagte gegenüber Sky News, dass Sunak „das Falsche getan“ habe, indem er die grüne Politik eingeschränkt habe. Er fügte hinzu: „Ich finde es bedauerlich, dass er das getan hat. Und ich denke, die Menschen im Vereinigten Königreich sind sich weitgehend einig, dass es die falsche Entscheidung ist. Aber das ist Sache der Menschen im Vereinigten Königreich. Ich bin definitiv anderer Meinung als er.“