Aufstand gegen ein Phantom: Algerier haben Regime satt

All das hindert ihn aber nicht daran, bei den Präsidentenwahlen am 18. April eine weitere fünfjährige Amtszeit anzustreben. Durch den „unerschütterlichen Willen, dem Vaterland zu dienen“ könne er seine „gesundheitlichen Unannehmlichkeiten“ überwinden, verkündete er in einem Schreiben an sein Volk.

Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption

Dieses Volk hat allerdings genug von Bouteflika: Seit Tagen gehen in Algerien Zehntausende Menschen weitgehend friedlich auf die Straßen. nIhr Zorn richtet sich gegen Bouteflikas Regime, das es trotz des Erdöl- und Gasreichtums des Landes nicht schafft, die soziale Ungleichheit und Korruption zu verringern.