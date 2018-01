Ernüchterung in Tunesien: "Von Freiheit wird man nicht satt"

Tunesien ist bekannt für seine Strände, seine Wüsten, die 3000 Jahre alte Kultur oder als Kulisse für Star-Wars-Filme.

Was weniger bekannt ist: Das Land ist einer der größten Olivenöl-Produzenten der Welt, mehr als eine Million der gut elf Mio. Bewohner verdient mit Olivenöl ihr Geld. Fährt man mit dem Auto von Tunis Richtung Süden, reiht sich stundenlang Olivenhain an Olivenhain.

Der Eindruck, den auch die vielen Olivenöl-Flaschen „made in Tunisia“ in den Duty-free-Shops am Flughafen erwecken, täuscht allerdings: Nur drei Prozent des produzierten Öls werden auch im Land abgefüllt und als tunesische Ware verkauft. Der Rest geht ins Ausland. In Japan gilt Olivenöl als Delikatesse, Fläschchen zu 0,2 Litern können hier schon mal 25 Euro kosten.

Als europäisches Produkt deklariert

Der größte Teil aber geht nach Europa. „Drei Euro pro Liter“ bekommen Großhändler laut dem Journalisten Anis Morai vom Radiosender RTCI, die Bauern deutlich weniger. In Europa, sagt der Tunesier zum KURIER, werde das Öl zu einem mehrfachen dieses Preises verkauft, oft deklariert als spanisches oder italienisches Produkt.

Um die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Terroranschläge von 2015 abzumildern, erhöhte die EU 2016 die Importquoten für tunesisches Olivenöl. „Diese konnten wegen schlechter Ernten aber nicht erfüllt werden“, sagt Beatriz Knaster-Sanchez, Mitglied der EU-Vertretung in Tunis. „heuer dürfte es besser werden.“

Kritische Zivilgesellschaft

Seit 2015 verhandeln die EU und Tunesien ein neues Wirtschaftsabkommen (engl. DCFTA oder frz. ALECA), das das erste aus dem Jahr 1995 ersetzen und darin nicht erfasste Branchen wie Tourismus oder Landwirtschaft abdecken soll.

Die Gespräche kommen aber nur langsam voran, was laut Knaster-Sanchez vor allem daran liegt, dass die äußerst kritische tunesische Zivilgesellschaft eng eingebunden sei. Bevor man einen neuen Vertrag abschließe, müsse man evaluieren, was der alte gebracht habe, fasst Morai deren Bedenken zusammen.

Dass Tunesien seine Exporte nach Europa seit Inkrafttreten des alten Vertrags 1998 verdreifacht habe, wie Brüssel betont, lässt Morai so nicht gelten. Tunesiens Industrie könne trotz allem noch nicht mit der EU mithalten und ziehe so in vielen Bereichen den Kürzeren – das dürfe künftig nicht mehr sein. „Es muss eine Win-win-Situation entstehen, keine Win-lose-Situation.“

