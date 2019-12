Aufschrei nach "Enttarnung" des Weihnachtsmanns vor Kindern

Die diesjährige Weihnachtsserie für Kinder hat in Schweden einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Der Vorwurf aufgebrachter Eltern: Die auf 24 Folgen angelegte Produktion des Staatsfernsehens SVT würde den lieben Kleinen den Glauben an den „Weihnachtstomte“, die schwedische Version des Weihnachtsmannes, austreiben und sie verstören. Mehrere Zeitungen berichten von „Raserei“ unter den Eltern.

In der ersten Folge von „Panik in der Tomtewerkstatt“ erzählt der Weihnachtsmann, dass sich die Eltern der Kinder als Weihnachtstomten verkleiden würden. Damit zerstöre er die Illusion vieler Kinder, die wirklich daran glauben, vom Weihnachtstomte beschenkt zu werden: „Wir haben solange darum gekämpft, die Magie zu behalten, und nun bleiben uns nur noch die Palatschinken. Ich fühle mich megatraurig“ , so eine noch höfliche Zuschrift an das SVT. Traditionell spielen in Schweden Eltern am Heiligen Abend den „Tomte“ und legen Geschenke unter den Baum.