Aufregung um neues Sarrazin-Buch: Und wieder ein Skandal

Wobei deutsche Medien wie schon bei Sarrazins letztem Buch "Deutschland schafft sich ab" auch jetzt wieder auf die selektive Betrachtung dieser Daten hinweisen. So kritisiert der Tagesspiegel, das sich Sarrazin als selbsternannter Islamwissenschaftler eine Darstellung der wichtigsten Aussagen des Koran anmaße. "Eine historisch-kritische Auseinandersetzung unterbleibt, auch jede Auseinandersetzung mit der Literatur." Sarrazins Begründung: Er wolle bei seiner Bewertung "nicht von Behauptungen und Einschätzungen aus zweiter Hand leben" und habe deshalb "den Koran (…) von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen".

"Voller sachlicher Fehler"

"Seine primitive Koran-Exegese ist voller sachlicher Fehler und nur Anlass für eine Ausweitung jener biologistischen Kampfzone, die er bereits in seinem ersten Buch beschrieb", kritisiert deshalb auch die Süddeutsche Zeitung.

Auch Sarrazins These von der ursächlichen Verknüpfung von Islam und hohen Geburtenraten sei durch Studien zu dem Thema nicht gedeckt. "Der Einfluss der Religion auf die Geburtenrate ist schwer zu messen. Man sollte nicht annehmen, das der Islam ursächlich ist. Kulturelle, soziale, ökonomische, politische, historische und andere Faktoren könnten eine ebenso große oder größere Rolle spielen", heißt es etwa in einer Studie, die Sarrazin selbst zitiert. Die Studie "The Future of the Global Muslim Population" vom renommierten US-Umfrageinstituts Pew Research Center von 2011 nimmt an, dass die Geburtenrate von Muslimen in Europa über die Jahre sinkt, 2030 soll sie bei 2,0 liegen, – gegenüber 1,6 Prozent unter Nicht-Muslimen.

Trotzdem behaupte Sarrazin unter Berufung auf die Pew-Studie und eine eigene, nicht näher erläuterte "Überschlagsrechnung" in einem eigenen, nicht näher erläuterten "Szenario hohe Einwanderung", im Jahr 2050 würden in Deutschland 40 Prozent der Geburten auf Muslime entfallen. Das Resümee deutscher Medien: "Es ist nicht alles falsch, was Sarrazin sagt. Es ist nur wahnsinnig einseitig". Und die Süddeutsche urteilt: "Deutschland braucht dieses Buch so nötig wie einen Ebola-Ausbruch, und doch ist der Erfolg unabwendbar."

Zur Person: Sarrazin (73) war von 2002 bis 2009 Berliner Finanzsenator und machte sich mit einer drastischen Sparpolitik und der Sanierung des defizitären Landeshaushaltes einen Namen. Von Frühjahr 2009 bis Herbst 2010 war er Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Er ist SPD-Mitglied und hauptberuflicher Autor.