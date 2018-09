Auf der Jagd nach den besten Strategien im Anti-Terror-Kampf

Der gebürtige Kärntner schickt gleich voraus: „Wir sind keine operative Einheit, sondern arbeiten rein im strategischen Bereich.“ Heißt so viel wie: Nie auf Terroristenjagd, sondern auf der Jagd nach Ideen, nach Konzepten, Plänen und Vorgehensweisen, wie Terrorismus am besten europaweit bekämpft und noch besser von Anfang an verhindert werden kann.

Gleich nach Sablattnigs Ankunft in Brüssel, vor drei Jahren, herrschte höchste Angespanntheit. Der Schock über den Anschlag auf die Pariser Redaktion von "Charlie Hebdo" war noch kaum überwunden, als Terroristen die Konzerthalle Bataclan überfielen und 130 Menschen töteten. Weniger als ein Jahr später: Die verheerenden Anschläge auf den Flughafen und die U-Bahn in Brüssel.

Der 38-jährige studierte Politikwissenschafter hat es hautnah miterlebt, das Entsetzen und das Chaos in der europäischen Hauptstadt. Aber auch die bitteren Vorwürfe, warum die Attentate nicht verhindert werden konnten.

Zu wenig Zusammenarbeit

Der EU-Anti-Terror-Koordinator und sein kleines Team hätten es nicht stoppen können. Denn Polizei- und Geheimdienstarbeit, das sei Sache der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten, hält der frühere Referatsleiter für bilaterale und multilaterale Angelegenheiten im österreichischen Innenministerium Kritikern entgegen.

Was allerdings viel besser hätte sein können: die Zusammenarbeit der nationalen Sicherheitsbehörden. „In dieser Hinsicht in den vergangenen drei Jahren extrem viel passiert“, schildert Sablattnig, „es gab ein Umdenken unter den Mitgliedsstaaten: Letztlich schadet es auf dem Sicherheitsbereich mehr, wenn man nicht kooperiert als wenn man kooperiert.“ So würden die EU-Agenturen Europol und Eurojust von den Staaten heute viel intensiver genutzt. Was vor allem bedeutet: Unendlich viel mehr Daten werden nun untereinander ausgetauscht, von den Daten über die illegale Migration bis hin zu jener der Kriminalitätsdatenbanken.

Woran es jetzt noch mangle, meint Günther Sablattnig, „ist die Analyse. Das Ziehen der richtigen Schlüsse aus all diesen Daten ist noch nicht perfekt.“