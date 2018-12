Auf acht Zigaretten mit Helmut Schmidt

1982 wechselte sein Koalitionspartner FDP fliegend zur CDU, Schmidt beendete seine politische Karriere. Fortan und im Alter immer öfter trat er als Mahner und Wegweiser auf – niemals auch nur vom leisesten Selbstzweifel an der eigenen Analyse angekränkelt. Schon in seiner aktiven Zeit war Schmidt für seine druckreifen Formulierungen, aber auch für seine Selbstverliebtheit bekannt. Anders als heute so manch Ich-AG in der Politik konnte er sich das leisten. Medien verachtete Schmidt vermutlich so wie sein Vorgänger ( Brandt: „Journalisten sind Nebenprodukte der holzverarbeitenden Industrie“), nutzte sie aber, ihnen und der Welt die Welt zu erklären. Lange Innehalte-Pausen in den Zigarettenqualm hinein inklusive.