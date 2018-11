Auch Spahn widerspricht Merz in Streit um Umgang mit der AfD

Kramp-Karrenbauer: Äußerungen von Merz "ein Schlag ins Gesicht"

Merz hatte am Wochenende gesagt, die CDU habe die Wahlerfolge der rechtspopulistischen Partei in Bund und Ländern mit einem "Achselzucken" zur Kenntnis genommen. Er provozierte damit scharfen Widerspruch von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich ebenfalls um den Parteivorsitz bewirbt: Die Äußerungen von Merz seien "ein Schlag ins Gesicht" für alle in der CDU, die gegen ständige Falschinformationen, "gezielte Vergiftungen" und die teils offene Hetze der AfD kämpften.