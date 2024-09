AUA nimmt Flüge nach Tel Aviv und Teheran wieder auf

Die Austrian Airlines nehmen die Flugverbindungen nach Tel Aviv in Israel und nach Teheran im Iran wieder auf. Das teilte die AUA am Montagabend mit. Demnach werden die beiden Flughäfen ab kommenden Donnerstag, dem 5. September, wieder angeflogen. Es soll allerdings zunächst keine Übernachtung der Crews vor Ort geben, hieß es. Flüge ins jordanische Amman und ins irakische Erbil finden bereits seit dem 27. August wieder statt.

Die AUA hatte in Absprache mit der gesamten Lufthansa Group, der die Airline angehört, die Flüge nach Tel Aviv und Teheran seit Anfang August ausgesetzt. Grund waren Vergeltungsdrohungen des Iran und der libanesischen Hisbollah gegen Israel. Der Chef der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas, Ismail Haniyeh, und ein führender Hisbollah-Kommandant, Fuad Shukr, waren Ende Juli kurz nacheinander in Teheran bzw. Beirut getötet worden. Israel hat seine Beteiligung am Tod Haniyehs weder bestätigt noch dementiert.