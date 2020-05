Brüssel-Attentäter war irrer Folterer

Ein Tabu ist gefallen. Seit drei Monaten waren den französischen Sicherheitsbehörden, die folgenden Fakten bekannt, wurden aber aus taktischen Erwägungen und aus Sorge um das Schicksal der 22 westlichen Geiseln, die sich in der Hand des „Islamischen Staats“ (IS) befinden, unter Verschluss gehalten: Der 29 jährige Franko-Algerier Mehdi Nemmouche, der im Mai im jüdischen Museum in Brüssel vier Personen erschoss und anschließend in Marseille festgenommen wurde, hatte sich zuvor in Syrien in den Reihen des IS als perverser Peiniger ausländischer Geiseln und syrischer Gefangener betätigt – gemeinsam mit weiteren Dschihadisten aus Frankreich. In der IS-Hierarchie standen über diesen französischen Kerkermeistern britische Dschihadisten, die mit Web-Recherchen und Verhandlungen betraut waren. Nemmouche brüstete sich mit dem Plan, in Frankreich ein Mega-Attentat am 14.Juli, dem Nationalfeiertag, durchzuführen.