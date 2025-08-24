Drohnenangriff der Ukraine: Brand in russischem Atomkraftwerk
Zusammenfassung
- Russland wirft der Ukraine einen Drohnenangriff auf das Atomkraftwerk Kursk vor, bei dem ein Transformator beschädigt und ein Brand ausgelöst wurde.
- Ukrainische Drohnen griffen zudem ein Industrieunternehmen in Sysran und ein Terminal des Gaskonzerns Novatek im Ostseehafen Ust-Luga an.
- Bei allen Angriffen gab es laut Behörden keine Verletzten, die Strahlenwerte am Atomkraftwerk blieben im Normalbereich.
Russland wirft der Ukraine einen Angriff auf ein Atomkraftwerk vor. Ein ukrainischer Drohnenangriff habe auf dem Gelände des Atomkraftwerks Kursk einen Brand ausgelöst und einen Transformator beschädigt.
Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, Verletzte gibt es den Angaben zufolge nicht. Die Strahlenwerte liegen im Normalbereich. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.
Ukrainischer Angriff auf Atomkraftwerk: Transformator beschädigt
"Eine Kampfdrohne der ukrainischen Streitkräfte sei von der Luftabwehr in der Nähe des Atomkraftwerks Kursk abgeschossen worden", teilt die Pressestelle der Anlage mit. Beim Aufprall sei die Drohne detoniert und habe einen Hilfstransformator beschädigt. Die Leistung von Block drei der Anlage sei daraufhin auf 50 Prozent reduziert worden.
Russland meldete außerdem wieder einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Stadt Sysran in der südlichen Region Samara. Dabei sei ein Industrieunternehmen attackiert worden, teilte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Energie- und Industrieanlagen im Visier
Nach vorläufigen Informationen habe es keine Toten oder Verletzten gegeben. Zum konkreten Ziel des Angriffs und möglichen Schäden äußerte sich der Gouverneur nicht. Erst Mitte August hatte das ukrainische Militär eine Ölraffinerie in Sysran attackiert.
Im russischen Ostseehafen Ust-Luga haben Trümmerteile einer zerstörten ukrainischen Drohne nach Angaben der Behörden einen Brand ausgelöst. Betroffen sei ein Terminal des russischen Gaskonzerns Novatek, teilt der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz, um den Brand zu löschen. Ersten Berichten zufolge gebe es keine Verletzten. Über dem Hafen seien rund zehn ukrainische Drohnen zerstört worden.
